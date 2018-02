Bota não terá Sandro nesta quarta A diretoria do Botafogo continua trabalhando na contratação de jogadores para a disputa do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. O presidente Bebeto de Freitas não revela nomes com a intenção de evitar problemas nas negociações. Enquanto não recebe os reforços que deseja, o técnico Levir Culpi trabalha com o elenco à disposição. Ele comandou mais um treino visando à primeira partida pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra o São Caetano. O treinador não vai poder contar com o zagueiro Sandro, que cumpre suspensão.