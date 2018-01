Bota negocia com o zagueiro Dênis O zagueiro Dênis, que estava emprestado ao Sporting Cristal (Peru), se apresentou nesta quinta-feira ao Botafogo. Ele tem contrato até o meio do ano, mas ainda não sabe se vai continuar no clube nesta temporada. O jogador quer resolver sua situação, mas está evitando conversar com o presidente do Alvinegro, Bebeto de Freitas, porque este perdeu a mãe recentemente. Dênis sabe que a diretoria do Botafogo vai propor uma diminuição do salário assim como a prorrogação no tempo de contrato. Ele aceita uma redução de até 20%, mas os dirigentes querem 50%. O jogador tem uma boa proposta do Juventude-RS e pode optar pela transferência. O goleiro Carlos Germano também não renovou com o Alvinegro por causa de divergências no contrato de imagem.