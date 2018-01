Bota permite reação e fica no empate Depois de estar vencendo por 3 a 1, o Botafogo permitiu a reação do Volta Redonda e acabou empatando por 3 a 3, neste sábado, em Caio Martins, pelo segundo turno do Campeonato Carioca. O Botafogo teve um bom desempenho no primeiro tempo e abriu o placar logo aos 12 minutos. Num pênalti sofrido pelo atacante Taílson, Dodô cobrou bem e fez. O segundo gol saiu aos 42, num belo lance do lateral-direito Cicinho. O Volta Redonda voltou melhor no segundo tempo e marcou seu gol aos 6 minutos, com o meia Camacho. Mas, três minutos depois, Taílson aproveitou um cruzamento de Cicinho e fez o terceiro gol do Botafogo. A desvantagem de dois gols obrigou o Volta Redonda a partir para o ataque. O problema foi que o Botafogo caiu de rendimento e permitiu a reação do adversário. Aos 29 minutos, em uma falta cobrada pelo atacante Humberto, e aos 36, com o meia Rogers, o Volta Redonda chegou aos 3 a 3.