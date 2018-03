Bota pode ter 3 desfalques contra Sport O técnico do Botafogo, Levir Culpi, poderá ter três desfalques na partida contra o Sport, sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Márcio Gomes e os atacantes Edvaldo e Dill deixaram o treino desta quarta-feira sentido dores musculares. Eles farão um teste nesta quinta-feira para definirem o aproveitamento no jogo. Por causa disso, Levir já deixou o lateral Rodrigo Fernandes e os atacantes Fábio e Leandrão de sobreaviso. Outro problema para o treinador poderá ser o volante Túlio. Ele não participou do treinamento devido a dores intestinais. Os médicos do clube, no entanto, acreditam que ele atuará normalmente.