Bota precisa pagar R$ 200 mil por Leandrão O Botafogo precisa pagar o valor de R$ 200 mil ao Internacional para ficar mais um ano com o atacante Leandrão. Com o jogador, o clube carioca já acertou as bases do novo contrato. Além de manter Leandrão, o presidente Bebeto de Freitas deseja contratar um zagueiro. Ele confirmou que Allan não permanecerá no clube e, por isso, o técnico Levir Culpi terá 3 nomes à disposição para a posição: Sandro, Edgar e Gilmar. Luiz Alberto, do Atlético-MG, é uma das opções.