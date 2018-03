Bota prevê Caio Martins lotado no sábado A diretoria do Botafogo inicia nesta quinta-feira a venda antecipada de ingressos para a partida contra a Portuguesa, sábado, no Caio Martins, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Com a decisão, os dirigentes alvinegros pretendem lotar o estádio e incentivar os jogadores na busca da segunda vitória na competição. Os ingressos começam a ser vendidos a partir das 15 horas, em General Severiano e no próprio Caio Martins. Os dirigentes aproveitaram o anúncio da venda antecipada para pedir aos torcedores que não comprem nada com cambistas. A intenção é a de evitar os tumultos ocorridos no jogo com o Goiás, ainda pela Copa do Brasil. Haverá um limite de cinco entradas por pessoa. Nesta quarta-feira, o técnico Levir Culpi disse que o Botafogo ainda está devendo uma boa atuação em casa. ?Os jogadores têm que atuar com vontade para darmos alegria aos torcedores", afirmou o treinador. O atacante Dill foi poupado do treino, mas não é problema para a partida.