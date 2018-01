Bota promete pagar atrasados até dia 31 A diretoria do Botafogo promete pagar os salários atrasados até o dia 31 de dezembro. Para os jogadores, a expectativa é grande. Eles ainda não receberam o dinheiro referente a novembro, dezembro e o 13º. O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, disse que acertará tudo nos próximos dias. Afirmou que as dificuldades do clube são públicas e que o Botafogo tenta de todas as formas honrar seus compromissos. Para Bebeto, com a aprovação da Timemania, o Botafogo poderá se planejar melhor e com mais antecedência, sem riscos de atraso de pagamento.