Bota quer diminuir salário de Artur O atacante Artur, que tem contrato com o Botafogo até dezembro, cobrou nesta terça-feira uma definição sobre a sua situação no clube. Os dirigentes já deixaram claro que, caso o jogador tenha a intenção de permanecer no Alvinegro carioca, terá que aceitar uma diminuição salarial. "A diretoria acha que meu salário está alto. O Botafogo vem passando por problemas financeiros desde o ano passado e até o fim desta semana espero que tudo esteja resolvido", disse o atleta. Apesar da situação indefinida, Artur não esconde o desejo de permanecer no Botafogo. "Tenho muito carinho pelo Botafogo porque fui muito bem recebido aqui", revelou o jogador. ?Tenho muitos amigos no clube e gostaria de ficar."