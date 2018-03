Bota quer evitar segundo jogo com o Gama Vencer o Gama por dois gols de diferença e obter a classificação antecipada à terceira fase da Copa do Brasil é o objetivo do Botafogo, nesta quarta-feira, às 20h30, em Brasília. O técnico Levir Culpi poderá contar com o retorno do volante Túlio, recuperado de contusão, além do zagueiro Sandro e do volante Fernando, que cumpriram suspensão automática. Carlos Alberto, Gustavo e Márcio Gomes deixaram o time titular. A possibilidade de eliminar o Gama já nesta primeira partida é vista como uma boa opção pelo Botafogo, que ficaria quase um mês sem atuar, somente se preparando para a disputa do Campeonato Brasileiro. O atacante Alex Alves ainda destacou que é melhor "ganhar, do que ser surpreendido em casa". "Prefiro eliminar logo o Gama. Já imaginou se empatamos nesta quarta e, aqui no Rio nada funciona, e perdemos por 1 a 0?"