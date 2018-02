Bota quer manter Alex Alves e Jéfferson O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, afirmou que espera acertar na próxima semana as renovações de contratos dos atacantes Caio e Alex Alves, além do goleiro Jéfferson. O dirigente contou nesta sexta-feira que as propostas apresentadas pelo três jogadores para continuarem no clube estão sendo analisadas e não deverão dificultar a transação. "Com o Alex Alves e o Jéfferson tivemos boas conversas e não deveremos ter problemas para renovar", revelou o presidente do Botafogo. O principal empecilho para a permanência dos dois é o fato de estarem emprestados pelo Cruzeiro. Caso o novo técnico do time mineiro, Levir Culpi, solicite o retorno dos atletas, a equipe carioca não terá como impedir. "Vamos esperar a próxima semana, quando acredito que tudo ficará resolvido", afirmou Bebeto.