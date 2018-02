Bota reage e freia arrancada Tricolor Botafogo e São Paulo empataram por 1 a 1 na noite deste domingo, na Arena Petrobrás, na Ilha do Governador, no Rio, no encerramento da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate quebra uma seqüência de seis vitórias consecutivas do Tricolor paulista no campeonato. O São Paulo saiu na frente com gol de Christian no primeiro tempo. O Botafogo empatou na segunda etapa com gol de Caio, de cabeça.