Bota reedita ?Feijão do Fogão? na sede O Botafogo vai recuperar a tradição de festas no palacete da sua sede, em General Severiano. Com o objetivo de reunir os alvinegros famosos numa grande confraternização, no próximo domingo, haverá o Feijão do Fogão. A festa começa às 13h e só terminará às 20h, custando R$ 50,00 para sócios e R$ 70,00 para não sócios. A idéia dos dirigentes do Botafogo é a de gerar uma grande mobilização de torcedores para animar o clube na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, a diretoria quer mostrar um pouco da história do Alvinegro na sua sala de troféus, reunindo grandes ídolos do passado. Durante a festa, serão vendidos ingressos de cadeiras vips e camarotes para a competição nacional.