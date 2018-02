Bota sem reforços contra São Caetano A comissão técnica do Botafogo esperava que primeira partida contra o São Caetano, pela Copa do Brasil, só acontecesse no dia 26 de março. Nesta sexta-feira, porém, o técnico Levir Culpi foi surpreendido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que marcou o jogo para o dia 19. Levir disse que esta decisão atrapalhou seus planos já que ele esperava a contratação de reforços para o confronto com o São Caetano. Agora, o treinador terá que trabalhar com os jogadores à disposição. Além disso, o zagueiro Sandro vai desfalcar o Alvinegro. Ele cumpre o segundo jogo de suspensão por ter recebido cartão vermelho na última partida do Campeonato Brasileiro de 2002.