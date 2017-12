Bota só precisa do empate em Niterói Com a vantagem do empate, o Botafogo tenta classificar-se à próxima fase da Copa do Brasil, contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, às 20h30, no Caio Martins, em Niterói. Por ter vencido a partida de ida, por 2 a 1, a equipe carioca pode até perder por 1 a 0, que mesmo assim continuará na competição. Se o placar do primeiro confronto se repetir, desta vez a favor da equipe cearense, a disputa será decidida nos pênaltis. Uma derrota alvinegra por outro marcador, dará a classificação para o Fortaleza. O técnico Abel Braga teve problemas para escalar o Botafogo. Três de seus principais jogadores estão contundidos: o zagueiro Sandro, os laterais direito Cicinho e, esquerdo, Leonardo Inácio. Os substitutos desses jogadores são Júnior, Rodrigo Fernandes e Leandro Eugênio, respectivamente. O atacante Dodô, do Botafogo, lembrou que os companheiros precisam ficar atentos à marcação. Segundo ele, o Fortaleza fará de tudo para complicar a classificação alvinegra. "Precisamos entrar em campo atentos e pensando somente em vencer. Não podemos ficar jogando pela vantagem", disse Dodô.