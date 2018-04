Bota tem mais um atacante machucado A fase para os atacantes do Botafogo nesta temporada não está boa. Em março, Alex Alves se machucou em um amistoso contra o Volta Redonda, no Estádio da Cidadania, e somente nesta sexta-feira voltou a treinar com bola. Além dele, o artilheiro Luizão foi submetido recentemente a uma cirurgia no joelho direito e ficará afastado dos gramados até o fim do Campeonato Brasileiro. Para completar, o atacante Luís Cláudio, recém-contratado ao futebol português, torceu nesta sexta-feira o tornozelo direito no fim do treino, em General Severiano, no mesmo dia em que soube da sua regularização na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Luís Cláudio ainda vai ser reavaliado pelos médicos do clube momentos antes do confronto contra o Figueirense, domingo, no Estádio Orlando Scarpelli. O técnico do Botafogo, Paulo Bonamigo, lamentou a contusão do atleta. A tendência é que ele seja poupado desta partida. "Fiquei triste. O Luís Cláudio está treinando com a gente há 15 dias e quando tem a oportunidade de ser escalado se machucou", disse o treinador.