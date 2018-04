Bota tenta não voltar ao rebaixamento A meta do Botafogo no jogo contra a Ponte Preta nesta quarta, às 21h50, no Estádio Moisés Lucarelli, é se manter fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O prazer de olhar a tabela de classificação e, pela primeira vez no Nacional, não ver o Alvinegro entre os quatro últimos colocados ainda é curtido em General Severiano, sede do clube. É notória também a mudança no semblante dos jogadores, mais confiantes e motivados para seguir obtendo triunfos a fim de se afastar de vez da área de risco no ano do centenário do Botafogo. O técnico Paulo Bonamigo elogiou a Ponte Preta, a quem classificou como uma equipe que comete poucos erros. Mas, o treinador ainda tem uma dúvida para definir a escalação do Botafogo. O meia Elvis ainda sente dores na coxa direita e foi vetado pelos médicos do clube. Almir e Ricardinho, que foi um dos destaques do Alvinegro na vitória sobre o Paraná, disputam a vaga. O zagueiro Scheidt e o volante Túlio, após cumprirem suspensão, retornam ao time na vaga de Gustavo e Carlos Alberto, respectivamente. "O grupo está mais encorpado para enfrentar a Ponte", disse Bonamigo, que confirmou Caio ao lado de Schwenck no ataque. O lateral Ruy conhece bem o adversário desta noite. Ele atuou no Guarani, rival da Ponte Preta, no ano passado e sabe da dificuldade de se jogar no Estádio Moisés Lucarelli. O atleta, porém, está otimista quanto a uma boa exibição da equipe alvinegra, principalmente agora, depois de a equipe conseguir sair pela primeira vez da área de descenso. "O grupo está motivado. O time vive um momento de superação e nada pode abalar a nossa confiança", afirmou.