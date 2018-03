Bota tenta renovar contrato de Dodô O time do Botafogo treinou nesta quinta-feira e o técnico Abel Braga começa a definir os jogadores que participarão da excursão que o time fará na Europa. O Alvinegro só volta a disputar uma competição oficial em agosto, quando inicia o Campeonato Brasileiro. Até lá, o time realiza amistosos para manter a equipe em atividade. "Os zagueiros atuaram muito bem já que precisaram fazer uma forte marcação", disse Abel Braga. O treinador, porém, ainda tem algumas dúvidas na formação do time titular, principalmente por causa das questões contratuais. Os zagueiros Gilmar e Fabiano estão com os contratos próximos do fim e o atacante Dodô ainda não renovou com o clube. Nesta quinta-feira, o presidente Mauro Ney Palmeiro, viajou para São Paulo onde se encontrará com Marcel Figer, empresário de Dodô, para tentar fechar a renovação contratual.