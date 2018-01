Bota terá 3 reforços contra o Vasco O técnico Dé, do Botafogo, mostrou-se animado com o retorno aos treinos de alguns jogadores, que se recuperaram de contusão. O lateral-esquerdo Misso, o volante Reidner e o atacante Donizete devem atuar no clássico contra o Vasco, pela nona rodada do returno do Campeonato Carioca, no domingo. Apesar dos reforços, Dé procurou conter a euforia, pois esses jogadores atuarão pela primeira vez sob o seu comando. O zagueiro Váldson e o volante Marcelinho Paulista ainda se recuperam de contusão muscular e não devem ter condições de atuar. FLUMINENSE - O atacante Asprilla, que recupera-se de uma cirurgia no joelho direito, deve retornar aos treinamentos na próxima semana. O jogador não sente mais dores e está motivado para voltar à equipe. "Acho que dentro de uma semana inicio meus treinamentos de recondicionamento físico", disse.