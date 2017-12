Bota terá Jorginho Paulista no sábado O lateral-esquerdo Jorginho Paulista se apresentou nesta segunda-feira ao Botafogo e já participou do seu primeiro treino no clube. Ele afirmou estar em boas condições físicas e se disse à disposição do técnico Levir Culpi para estrear sábado contra o Marília, pela Série B do Campeonato Brasileiro. "Estava sem oportunidade para atuar no São Paulo. Surgiu esta chance e espero aproveitá-la. É uma satisfação muito grande estar no Botafogo", afirmou Jorginho, que fica no Alvinegro até o fim do ano. "Quero ajudar o time a voltar à Primeira Divisão." Outro atleta que estava muito alegre nesta segunda era o atacante Leandrão. Ele é o artilheiro do Botafogo na Série B, com seis gols, e espera manter a boa fase. "Quem joga no ataque precisa de gols para ser reconhecido. E eu também busco a titularidade", disse.