Bota termina jogo contra Friburguense O Botafogo pode salvar a ´honra´ dos times grandes do Rio caso derrote o Friburguense neste sábado, às 15 horas, nos 45 minutos restantes do jogo interrompido no intervalo (dia 25 de janeiro) por causa de queda de luz no Estádio Eduardo Guinle, em Friburgo (RJ). Diante do fracasso da dupla Fla-Flu, eliminada da Taça Guanabara, e do Vasco, praticamente fora da fase semifinal, o Alvinegro precisa reverter um quadro desfavorável - a equipe da região serrana vence por 1 a 0, gol de Abedi, aos 12 minutos da primeira etapa - para garantir com uma rodada de antecedência uma vaga na festa dos clubes de menor investimento no primeiro turno do Estadual. Se a tentativa fracassar, o Botafogo dará uma sobrevida ao Vasco, com 5 pontos, colocará o Friburguense no páreo e terá de derrotar o líder Volta Redonda, com 10 pontos, na quarta-feira de Cinzas, para aumentar sua chances de classificação. Ficará atento também ao jogo entre Vasco e Friburguense, em São Januário, no mesmo dia. Para não perder o posto de ´penetra´ entre os clubes de menor investimento, nas semifinais da Taça Guanabara, a ordem no Botafogo é atacar desde o primeiro minuto e, ao mesmo tempo, se preocupar com o rápido contra-ataque do Friburguense. "A equipe vai entra em campo com bastante disposição. Vamos em busca, no mínimo, de um empate", declarou o técnico alvinegro, Paulo Bonamigo, que antes de a partida ser reiniciada já foi obrigado a realizar duas das três substituições a que tem direito. O zagueiro Scheidt, com dores no adutor da coxa direta, cederá lugar a Rafael Marques. Já o volante Túlio, que ainda se recupera de um furúnculo na perna esquerda, não tem substituto definido. Thiago Xavier e Élvis são as opções. A tendência é o primeiro iniciar o confronto. Guilherme e Juca não vão poder jogar, já que não assinalaram a súmula no dia em que a partida foi paralisada. "Esses desfalques acabam mexendo com a estrutura do time, mas acredito que os substitutos vão dar conta do recado", disse o lateral-direito César Prates.