Bota vai escalar zagueiro na lateral O técnico do Botafogo, Péricles Chamusca, vai improvisar o zagueiro Juninho na lateral-esquerda no jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro, já que Bill ainda não se recuperou de contusão. Juninho disse que não terá dificuldade para se adaptar a nova função e destacou ainda estar disposto a fazer de tudo para ajudar o Botafogo a vencer. "Não vou sentir muita a mudança tática, pois no esquema 3-5-2 eu já atuava mais pelo lado esquerdo e, em algumas oportunidades, gostava de subir ao ataque", explicou Juninho. Com a indefinição do caso César Prates, afastado pelo treinador até que decida se vai ou não se transferir para o exterior, Oziel deve ganhar mais uma chance na lateral-direita. "Ele jogou bem contra o São Caetano e repetiu a atuação na vitória sobre o Paysandu, no sábado", disse o técnico do Botafogo.