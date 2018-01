Bota vai jogar no sábado de carnaval Após uma série de informações desencontradas ao longo do dia, a Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) determinou que Botafogo e Friburguense disputem os 45 minutos restantes da partida interrompida na noite de terça-feira, durante o intervalo, pelo primeiro turno do Campeonato Carioca. No confronto, o Alvinegro está sendo derrotado, por 1 a 0, e o complemento do jogo ocorrerá no dia 5 de fevereiro, sábado de carnaval, no mesmo estádio, o Eduardo Guinle, em Friburgo. A partida foi interrompida por falta de energia no estádio, de acordo com um relatório apresentado pela empresa de energia Ampla, que certificou a queda de um raio nos cabos que levam energia a Friburgo. Como esta causa de interrupção do confronto não consta do regulamento do Carioca, houve várias interpretações. Até a realização na íntegra de uma nova partida chegou a ser confirmada pela Ferj. Mas, ao final, o presidente em exercício da Ferj, Rubens Lopes, assinou um ato administrativo adotando o Regulamento Geral de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para resolver o episódio. Prevaleceu o art. nº 38, parágrafo 2º. Neste caso, como será um prosseguimento da partida, a exemplo da continuidade do jogo entre São Caetano e São Paulo, após a morte do zagueiro Serginho, o placar permanecerá com a vitória parcial do Friburguense, só poderão atuar os jogadores inscritos na súmula e não haverá cobrança de ingressos.