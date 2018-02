Bota vai torcer pelo Friburguense Os jogadores do Botafogo voltaram, nesta segunda-feira, aos treinos após a folga do fim de semana. O técnico Levir Culpi prepara a equipe para o jogo decisivo contra o América, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Carioca. O Alvinegro precisa vencer e ainda torcer por um tropeço do Americano, que enfrenta o Friburguense, para chegar às semifinais. Caso o time de Campos vença, o Botafogo será obrigado a derrotar seu adversário por 13 gols de diferença, eliminando assim o Fluminense.