Bota vai treinar em Niterói de barca Com o adiamento da partida do Botafogo contra o América, para a Quarta-feira de Cinzas, dia 5 de março, o técnico Levir Culpi ganhou mais alguns dias para preparar o time. O Alvinegro ainda tem esperanças de classificação e precisa vencer seu adversário além de torcer contra o Americano, que tem um jogo a menos. Nestes dias de treinos, durante o carnaval, os jogadores do Botafogo vão para Niterói, cidade onde fica o Estádio de Caio Martis, de barca. Eles querem fugir do provável engarrafamento na Ponte Rio-Niterói causado pelas pessoas que vão se dirigir para a Região dos Lagos. Para esta partida, Levir tem dois problemas. O lateral-direito Márcio Gomes e o zagueiro Alan cumprem suspensão. O treinador só deve definir os substitutos na terça-feira.