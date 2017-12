Bota vence Cruzeiro de virada De virada, o Botafogo venceu aos 46 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro, por 2 a 1, neste domingo à noite, no estádio Luso-Brasileiro, pela 40ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro chegou aos 56 pontos, foi para a 9ª colocação na tabela de classificação e aumentou suas chances de se classificar à Copa Sul Americana. Já o time mineiro, que lutava para conseguir um lugar na Taça Libertadores da América não tem mais possibilidades de chegar à disputa. O Cruzeiro logo a oito minutos do primeiro tempo abriu o placar com Alecsandro, que livre de marcação na área tocou a bola para o gol, após um cruzamento de seu companheiro de ataque Diego. Em desvantagem no marcador, o time do Botafogo melhorou seu posicionamento em campo, mas persistia nos erros de criação de jogadas. Mas, aos 19 minutos, em uma bela jogada individual do meia Ramon, o atacante Alvinegro Reinaldo empatou o confronto. Melhor em campo, o time mineiro não se abateu e ainda chegou a marcar por duas vezes, mas o árbitro Paulo Henrique Godoy Bezerra acertadamente anulou os lances. No segundo tempo, apesar da forte chuva que caiu no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, as duas equipes não diminuíram o ritmo. Mas, mesmo demonstrando vontade, os dois times não conseguiram organizar jogadas capazes de converterem em gol. E, quando a própria torcida já protestava contra a atuação do time, o atacante alvinegro Ricardinho, que entrou aos 40 minutos da etapa final, fez uma jogada pela direita e chutou forte, o goleiro Fábio não segurou a bola e o zagueiro Edu Dracena, na tentativa de tirar a bola, acabou marcando contra.