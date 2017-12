Bota vence Vasco e mantém chances O Botafogo venceu o Vasco, por 1 a 0, e continuou com chances remotas de classificação à semifinal do Campeonato Estadual, neste sábado, em São Januário. Para permanecer na competição, o Alvinegro precisa que o Bangu derrote o Americano, neste domingo à tarde, por uma diferença de três gols. A primeira vaga do Grupo A já foi assegurada pelo Bangu. Desde o início do primeiro tempo, os jogadores do Botafogo criaram as melhores oportunidades de gol. O atacante Dodô desperdiçou duas tentativas de inaugurar o marcador, ao errar suas finalizações. Sem seus principais jogadores e já desclassificado do Estadual, o Vasco atuou com uma equipe formada em sua maioria por jogadores revelados nas divisões de base. Por precisar da vitória, o Botafogo voltou melhor armado para o segundo tempo e continuou pressionando o Vasco. Aos oito minutos, Dodô tabelou com o lateral-direito Cicinho e fez o gol. A vantagem entusiasmou o Alvinegro que não soube aproveitar sua superioridade técnica para aumentar a diferença no placar. Já os jogadores vascaínos, tentaram responder aos ataques do adversário, mas não conseguiram sucesso.