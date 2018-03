Bota vende 5 mil ingressos promocionais Fez sucesso o primeiro dia de venda de ingressos para o jogo Botafogo x América-MG, que será disputado sábado em Juiz de Fora, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Cinco mil bilhetes foram entregues a torcedores que pagaram R$ 1 e deixaram um quilo de alimento não perecível aos postos de venda. Dessa forma, a diretoria do clube carioca espera o apoio maciço do público na partida que valerá a manutenção da equipe na liderança da competição. O técnico Levir Culpi ainda tem problemas para escalar o time. O lateral-esquerdo Daniel talvez não se recupere de contusão a tempo e pode ceder lugar a Camacho, que atuaria improvisado. No ataque, Dill e Edvaldo continuam com lesão muscular. Devem ser substituídos novamente por Fábio e Leandrão, os autores dos gols da vitória sobre o Sport (2 a 1) na última rodada da Série B.