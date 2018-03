Bota vira e mantém 1º lugar na Série B O Botafogo manteve a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, ao vencer o Sport, por 2 a 1, na Ilha do Retiro, no Recife, numa virada sensacional, neste sábado à noite. Os dois gols foram marcados no final do jogo, com Leandrão aos 44 e Fábio aos 48 minutos. O time carioca agora tem 24 pontos, na liderança isolada, enquanto o Sport, que não vence há cinco jogos, caiu da oitava para a 11ª posição, com 17 pontos. O jogo evidenciou bem a característica da Série B: com pouca técnica, muita correria e marcação. Os times se concentraram no setor de meio-campo, com leve predomínio do Sport. O Botafogo praticamente ficou sem a opção do contra-ataque. A grande chance do primeiro tempo saiu para o time da casa, aos 32 minutos, quando Valdir Papel ganhou a disputa de cabeça com a defesa e mandou a bola na trave esquerda do goleiro Max, que ficou apenas no golpe de vista. No segundo tempo, o Botafogo ameaçou com uma cobrança de falta de Sandro, aos 2 minutos, obrigando o goleiro Maizena a colocar para escanteio. Mas era apenas um lance esporádico. Aos 6 minutos, o Sport largou na frente. Após um chute de longa distância de Nildo, a bola bateu nas costas do zagueiro Edgar e sobrou livre para o chute forte com a perna esquerda de Weldon. O Botafogo tentou ganhar mais força no ataque com duas substituições do auxiliar-técnico Luis Matter, substituto de Levir Culpi, que teve de viajar a São Paulo por causa de problemas particulares. O lateral Daniel saiu para entrada do meia Camacho, enquanto o volante Fernando cedeu seu lugar para o atacante Téti. Mas na prática, o time carioca pouco ameaçou o goleiro adversário. Aos 25 minutos, Camacho cobrou falta nas mãos de Maizena e aos 35 minutos Leandrão entrou pela direita, mas desequilibrado chutou fraco facilitando a defesa do goleiro. Para segurar o resultado, aos 35 minutos, Hélio dos Anjos tirou o atacante Weldon para a entrada do volante Éverton. Mas o Botafogo encontrou o caminho do gol pelo lado direito da defesa pernambucana. Os dois gols da vitória saíram por lá e foram bastante parecidos. Aos 44 minutos, Camacho cruzou e Leandrão, do outro lado, completou. O segundo surgiu com outro cruzamento da esquerda, mas agora completado por Fábio, aos 48 minutos. Na próxima rodada, O Sport faz o clássico com o Náutico, sexta-feira, no Recife. O Botafogo receberá, em Caio Martins, o América Mineiro.