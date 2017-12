Bota x Cicinho: mais um capítulo A diretoria do Botafogo espera resolver nesta quarta-feira a situação contratual envolvendo o lateral-direito Cicinho, que mesmo ainda tendo vínculo com o Alvinegro, se reapresentou ao Atlético-MG. A atitude do jogador deixou o técnico Abel Braga irritado. Na segunda-feira, ele chegou a colocar a culpa pela saída do atleta, no presidente do Conselho Deliberativo do clube mineiro, Alexandre Kalil, acusando-o de pressionar Cicinho.