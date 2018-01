Bota x Palmeiras vão jogar no sábado à noite A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que a partida do Botafogo contra o Palmeiras, na primeira rodada do quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro, será realizada no estádio Caio Martins, sábado, às 21h40. A decisão trouxe alívio ao presidente do clube carioca, Bebeto de Freitas, que criticou tentativa atribuída à Rede Globo de transferir alguns jogos da fase final para as 11 horas, incluindo o primeiro confronto com o Palmeiras. "Neste calor, é loucura atuar em um horário deste. O campo fica fervendo, não tem sombra. O Botafogo vai fazer de tudo para evitar isto", afirmou Bebeto. De acordo com a tabela divulgada pela CBF, somente as partidas do segundo turno do quadrangular ainda não tem horário marcado. "Temo que essas partidas sejam programadas para as 11 horas." Com relação ao estádio para o duelo mais aguardado da Série B, Bebeto acredita que o Caio Martins tem totais condições de receber o clássico com o Palmeiras. O campo, inclusive, está sendo recuperado para a partida, aproveitando que os jogadores estão treinando em Angra dos Reis. O Palmeiras alega que na fase final da Série B a capacidade mínima dos estádios é de 30 mil torcedores, o que impossibilitaria a realização do jogo no Caio Martins, que pode receber até 12 mil pessoas. No artigo 29 do regulamento da competição, porém, há apenas a informação de que a capacidade mínima dos estádios é de 10 mil torcedores sentados. Não há menção sobre aumento deste número nas fases finais da competição. De qualquer forma, a diretoria do Palmeiras obteve um documento da prefeitura de São Paulo, atestando a capacidade do Parque Antártica para 32 mil torcedores. A diretoria do Botafogo, no entanto, só aceita enfrentar os paulistas no Parque se o Palmeiras não criar problema para atuar no Caio Martins.