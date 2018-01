Bota x Vasco: mais um clássico no Rio Botafogo e Vasco fazem nesta quarta-feira um clássico para cumprir tabela, às 15 horas, em Edson Passos, pelo segundo turno do Campeonato Estadual. Enquanto o Alvinegro atua com o time completo, a equipe vascaína não conta com o atacante Romário, que está se recuperando de uma contusão muscular na coxa direita. Os jogadores do Botafogo atuam com uma motivação a mais: nesta terça-feira a diretoria pagou o salário referente ao mês de março. O dinheiro foi obtido por meio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que pagou ao clube a cota relativa às transmissões de TV da Copa do Brasil. O técnico do Alvinegro, Abel Braga, mantém o mesmo time que derrotou o Olaria, por 3 a 0, na última rodada. No Vasco, o técnico Evaristo de Macedo tem vários problemas para escalar a equipe. Além de Romário, o treinador não conta com o lateral-direito Leonardo e o meia Ramon, ambos contundidos. O meia Felipe, que não atuou no empate com o Flamengo, ainda é dúvida.