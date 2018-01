Botafogo 2003 sai depois do Natal O presidente eleito do Botafogo, Bebeto de Freitas, disse nesta segunda-feira que viajou no domingo para Curitiba onde conversou com o técnico Levir Culpi. Ele não quis dar detalhes do encontro, mas promete anunciar toda a comissão técnica até o dia 26 de dezembro, data da reapresentação dos jogadores. "Estamos trabalhando dentro das nossas limitações. O clube está numa péssima situação e temos lutado contra todas as dificuldades", afirmou Bebeto. Sobre as reclamações dos salários atrasados de alguns jogadores, o dirigente disse que só poderá tomar uma atitude quando tomar posse, dia dois de janeiro. "Esse foi um compromisso assumido pela atual diretoria. Eles que têm de responder sobre o assunto", afirmou. O zagueiro Sandro alega que não recebe há meses e o meia Márcio Gomes, há 19 meses, desde os juníores.