Botafogo: Abel ainda tem uma dúvida O técnico do Botafogo, Abel Braga, ainda tem uma dúvida para escalar o time para a estréia no Torneio Rio-São Paulo, contra o Americano, domingo, em Campos. Ele irá escolher entre o reforço do meio-de-campo Alexandre, envolvido na troca-empréstimo com o Atlético-MG pelo meia Rodrigo, e o jovem Geraldo. Com Alexandre, o Botafogo ganha em experiência, mas o jogador ainda está fora de forma. Já com Geraldo, a equipe ganha na parte física. "Se optar pelo Alexandre ganho no último passe e na finalização, enquanto com o Geraldo, ganho na composição do meio quando o time estiver sem a bola", explicou Abel Braga. No treino de hoje, o time titular do Botafogo ganhou dos reservas por 5 a 1, com destaque para o atacante Dodô, que marcou três gols. "A gente treinou bastante e temos como começar muito bem o Rio-São Paulo", frisou o atleta. O Botafogo negociou o passe do atacante Magrão para o Gamba Osaka (Japão), por cerca de R$ 2 milhões. O jogador, que atuou pelo São Caetano no último Campeonato Brasileiro, já viajou para acertar o seu contrato.