Botafogo absorve goleada para o Goiás A primeira derrota no Campeonato Brasileiro, apesar de ter sido uma goleada, foi bem absorvida pelos jogadores do Botafogo. Os quatro gols sofridos contra o Goiás serviram para mostrar que a equipe precisa trabalhar bastante para corrigir os erros. Mas, pelo menos no discurso, o elenco está confiante. O volante Túlio, por exemplo, afirmou nesta segunda-feira que o Botafogo não é ?cavalo paraguaio? - equipe que inicia uma competição na liderança e depois cai de rendimento. ?Ninguém está abalado. Não vai ser uma péssima partida que vai apagar nossa campanha. O grupo do Botafogo tem valor e qualidade. Favorito é o Santos?, declarou. Opinião semelhante tem o lateral-direito César Prates. Ele enalteceu o trabalho do técnico Paulo César Gusmão e garantiu que o Botafogo vai brigar pelo título. ?Ninguém vence quatro jogos à toa?, disse o jogador.