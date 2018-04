Botafogo acerta com Antônio Carlos, do Atlético-PR

De acordo com a diretoria, o clube já acertou as bases do contrato e só aguarda a documentação do atleta para apresentá-lo oficialmente. Antônio Carlos, de 26 anos, deverá chegar ao Rio de Janeiro já neste sábado.

O zagueiro foi revelado nas categorias de base do Fluminense e já teve passagem pela Europa. Defendeu o Ajaccio, da França. Em seguida, jogou no Atlético-PR e, no passado, foi emprestado ao Atlético-GO na campanha do time na Série B do Campeonato Brasileiro.

Depois de anunciar Antônio Carlos, a diretoria do Botafogo espera confirmar neste final de semana as chegadas do zagueiro Fábio Ferreira, do Vitória, e do atacante Ortigoza, ex-Palmeiras.