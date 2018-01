Botafogo acerta com atacante Alex Alves O Botafogo acertou a contratação do atacante Alex Alves, que defendeu o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2003. O jogador reuniu-se nesta quinta-feira com o presidente do clube carioca, Bebeto de Freitas, e deve assinar contrato no por um ano. Nesta sexta, Alex Alves vai negociar sua liberação do campeão brasileiro. O Cruzeiro já antecipou que não criará dificuldades para o atleta. Enquanto isso, Bebeto de Freitas conversou com o atacante Edmundo, que atuou em 2003 pelo Vasco, mas não chegou a fazer proposta para o jogador. Disse, porém, que deve voltar a manter contato com ele nos próximos dias. Outros reforços, os zagueiros João Carlos, ex-Cruzeiro e Corinthians, e Gustavo, ex-Malutron, se apresentaram nesta sexta em General Severiano.