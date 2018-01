Botafogo acerta com o lateral Neném O Botafogo acertou, nesta sexta-feira, a contratação do primeiro reforço para a temporada de 2006: o lateral-direito Neném. O jogador, de 29 anos, já atuou pelo Palmeiras, Goiás, Santos e Cruzeiro. Apesar da vinda do novo atleta, a diretoria está planejando para a próxima semana informar o nome de uma aquisição ?de peso? para o elenco. Neném, a princípio, chegou para reforçar o time de reservas. O titular da posição, Rui, apesar de ter recebido propostas de outras equipes, já informou que permanecerá no Botafogo. Sobre a contratação de um grande nome para o Botafogo, o diretor de Futebol, Carlos Augusto Montenegro, preferiu fazer mistério. A única informação dada pelo dirigente é a de que o jogador atua na lateral esquerda. Uma posição, de acordo com ele, ?carente? no clube.