Botafogo acerta com Paulo César Gusmão O Botafogo acertou hoje a contratação do técnico Paulo César Gusmão para o lugar de Paulo Bonamigo, demitido após a eliminação da Taça Rio. Na segunda-feira, o treinador, que estava na Cabofriense, será apresentado oficialmente na sede do clube, em General Severiano. Apesar de até o início da noite de hoje, a diretoria alvinegra não ter confirmado o compromisso com Gusmão, ela reconheceu que firmou um acordo verbal com o técnico. O único empecilho para a oficialização era o fato de o treinador precisar obter a liberação da Cabofriense, com que tinha contrato até o final de 2005. "Podem ter a certeza de que o Botafogo estará muito bem servido", disse o presidente da Cabofriense, Valdemir Mendes, que aceitou sem impor condições à saída de Gusmão. "Tive com ele uma conversa amigável. Desde sua chegada em novembro, realizou um excelente trabalho e atingiu os dois objetivos: classificou o clube para a Copa do Brasil e a série C do Campeonato Brasileiro." No Botafogo, Gusmão terá a missão de reerguer uma equipe que ele mesmo ajudou a entrar em crise. Sob seu comando, a Cabofriense teve forças para reagir e empatar, por 3 a 3, o jogo contra o Alvinegro. Durante o confronto chegou a estar sendo derrotado por dois gols de diferença, na última rodada do segundo turno do Campeonato Carioca. O resultado eliminou o Botafogo da Taça Rio e colocou o Vasco na semifinal. A estréia de Gusmão à frente do time carioca ocorrerá no dia 6 de abril, no jogo de volta pela Copa do Brasil, contra o Paulista, no Maracanã. Em São Paulo, houve empate por 1 a 1. Portanto, um empate sem gols vai classificar o Alvinegro às oitavas-de-finais do torneio, que garante ao campeão uma vaga na Taça Libertadores da América 2006.