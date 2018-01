Botafogo acerta com volante Fernando A diretoria do Botafogo segue na luta pela contratação de reforços para a temporada de 2003. Nesta quinta-feira, os dirigentes anunciaram mais um nome: o volante Fernando, de 36 anos, que atuou no último Campeonato Brasileiro pelo Juventude. O jogador deve formar dupla com o recém-contratado Túlio. O técnico Levir Culpi elogiou o novo reforço. "Ele dispensa comentários e tem um grande currículo. Sem contar que é muito bom na marcação", afirmou o treinador. O jogador será apresentado no próximo domingo aos novos companheiros, que estão treinando na Granja Comary, em Teresópolis, na região serrana do Rio. R