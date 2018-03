Botafogo acerta com zagueiro Odvan A diretoria do Botafogo anunciou a contratação do zagueiro Odvan, que estava sem clube desde o Torneio Rio-São Paulo, quando atuou pelo Santos. Os dirigentes alvinegros estão negociando com o volante Galeano e o atacante Oséas. O técnico Arthur Bernardes espera que a diretoria do Botafogo consiga a contratação de mais reforços. "É importante e os dirigentes sabem das necessidades da equipe", afirmou o treinador. Sobre Odvan, Bernardes só fez elogios. "É um bom zagueiro, experiente e que já atuou na seleção brasileira", afirmou o treinador. "Ele dará, inclusive, experiência para os jogadores mais jovens do elenco."