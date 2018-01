Botafogo acerta nova parceria O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, anunciou nesta terça-feira uma parceria do clube com uma empresa de processamento de dados. Ela vai fornecer as estatísticas antes, durante e depois dos jogos. Estas informações serão utilizadas pelo técnico Levir Culpi para que ele possa estudar os adversários e melhor preparar sua equipe. "Finalmente o projeto ficou pronto e num momento legal, que precede as finais do Campeonato Brasileiro da Série B", disse Bebeto de Freitas. Segundo o dirigente, o treinador participou ativamente da idealização da parceria. "O uso da tecnologia faz parte do desenvolvimento do esporte moderno." O presidente também comunicou que uma empresa de auditoria já foi contratada para reestruturar a dívida do Botafogo.