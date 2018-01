Botafogo acha que Fluminense vai ganhar O assunto predominante nesta quarta-feira no Botafogo não foi a liderança do clube no Campeonato Brasileiro, mas a decisão entre Fluminense e Paulista pela Copa do Brasil. Alguns jogadores optaram por não apontar um favorito para conquistar o título, mas outros não ficaram em cima do muro. "Acho que vai dar Fluminense", declarou o atacante Guilherme, levando principalmente em consideração a maior tradição do clube das Laranjeiras. Mas ele também fez elogios ao time paulista: "Ninguém chega a uma final à toa. È claro que há qualidade." Em um clima de descontração, o técnico Paulo César Gusmão comandou ainda o segundo treinamento do Botafogo no Estádio Alaor Corrêa, em Cabo Frio (RJ), na Região dos Lagos. Pelo visto, o treinador não vai promover alterações para o jogo contra o São Paulo, no Morumbi, no domingo, pela oitava rodada do Brasileiro.