Botafogo cobra dívida de R$ 22,66 mi do Olympique por Dória

O Botafogo anunciou nesta segunda-feira que acionou a Fifa para cobrar o Olympique de Marselha. Segundo o clube carioca, os franceses não depositaram a quantia de 1 milhão de euros (cerca de R$ 3,7 milhões) referentes à primeira parcela da venda do zagueiro Dória, ocorrida ainda no ano passado. A dívida total chega a R$ 22,66 milhões.

"A primeira parcela, no valor de 1.000.000,00 de euros, deveria ter sido paga até o dia 01/07/2015. O Botafogo tentou de todas as formas o recebimento amigável do valor devido e, sem sucesso, partiu para a cobrança judicial através do Comitê de Litígios da Fifa", informou o clube carioca por meio de comunicado.

Dória foi negociado pelo Botafogo há cerca de um ano por 6 milhões de euros (R$ 22,66 milhões). O valor foi parcelado em quatro vezes, sendo que o primeiro depósito deveria ser feito até julho deste ano. O restante seria pago até 2017.

Apesar do longo prazo dado para a quitação do primeiro débito, o Olympique não depositou a quantia. Agora, o time alvinegro resolveu acionar os franceses e deverá exigir a cobrança do valor total em uma única parcela.