Botafogo adia estréia de Guilherme O técnico do Botafogo, Paulo Bonamigo, afirmou hoje que não vai arriscar e escalar dois jogadores, o meia Ramon e o atacante Guilherme, sem condições físicas, no clássico contra o Vasco. Por isso, o atacante terá sua estréia adiada para a quarta-feira, contra a Portuguesa. Ramon já estreou na última partida realizada pelo clube, mas ainda não está no melhor de seu condicionamento físico. Por já estar atuando, o meia foi escolhido pelo treinador para permanecer na equipe. "Em um clássico como este, que pode aumentar ou diminuir o moral da equipe, dependendo do resultado, não posso arriscar", disse Bonamigo. "Não posso colocar dois jogadores sem estarem plenamente recuperados fisicamente, por isso, vou deixar o Guilherme para o confronto de quarta-feira." Guilherme contou ter entendido a preferência de Bonamigo e disse achá-la a melhor solução. Destacou que sua experiência serviu para mostrar que este era o "melhor caminho".