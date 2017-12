Botafogo admite estar longe da vaga Único time grande que não depende de si próprio para obter a classificação às semifinais do Campeonato Carioca, o Botafogo faz as contas para conquistar uma das duas vagas. Para tanto, precisará derrotar o Bangu e torcer para o Vasco vencer o Americano, tudo na quarta-feira. Dependendo da combinação de resultados, o Americano e o Botafogo podem ser obrigados a disputar a vaga no sorteio. "Ficou complicado. Mas devemos fazer a nossa parte primeiro e depois pensar na partida entre Vasco e Americano", afirmou o goleiro Jéfferson. "Reconheço que o Botafogo vai perder muito se não conseguir a classificação. Tenho certeza que vamos nos recuperar no segundo turno.?