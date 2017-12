Botafogo admite interesse em Leão O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, admitiu ter interesse na contratação do técnico Emerson Leão, que acertou nesta quinta-feira a saída do Santos. Mas o dirigente informou que ainda não fez nenhum contato com o treinador. "Não vou citar nomes. Devo viajar nos próximos dias e sei que vocês (jornalistas) vão dizer que eu fui a Santos para tentar contratar o Leão. Já conheço...", despistou Bebeto. Por enquanto, o Botafogo continua sendo comandado pelo técnico interino Luiz Matter, desde que Levir Culpi acertou sua saída do clube na segunda rodada do Brasileiro. Para a partida contra o Paysandu, domingo, em Caio Martins, pela quinta rodada do Brasileiro, o atacante Luizão promete acabar com o jejum de gols - já está há quatro jogos sem marcar. "Em todos os clubes que joguei, sempre fiz gols. Lógico que não é uma situação boa, mas não estou preocupado. Uma hora a bola vai entrar", disse o jogador.