Botafogo admite interesse por Geninho O diretor de Futebol do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, só está esperando o término do Campeonato Brasileiro para tentar a contratação do técnico do Goiás, Geninho. O dirigente foi claro nesta segunda-feira ao defender a ida do treinador para o Alvinegro e nem se mostrou incomodado pelo fato de Celso Roth ter dito que ao final do Nacional não dirigirá mais a equipe carioca. ?No início do ano disse que gostaria de ter Geninho como técnico do Botafogo. Falei isso e mantenho?, afirmou Montenegro. ?O Celso entrou em um momento difícil e está levando o time à Copa Sul-Americana. Só tenho a agradecer a ele, por tudo o que fez.? Apesar do interesse em Geninho, Montenegro frisou que somente após o término do Brasileiro irá iniciar as negociações para a contratação de um novo treinador. De acordo com o dirigente, o momento não é o ideal para este tipo de assunto. ?Primeiro, temos que nos classificar para a Copa Sul Americana. Depois, nós vamos conversar com alguém e escolher o melhor nome?, afirmou Montenegro.