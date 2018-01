Botafogo afasta o meia Élvis No Botafogo, sob o comando do técnico Paulo César Gusmão, empenho é a palavra-chave para o clube surpreender no Campeonato Brasileiro. E o recado para quem não se enquadrar no esquema é bem explícito: sofrerá punições. Nesta terça-feira, por falta de dedicação nos treinos, o meia Élvis foi afastado do elenco. A ordem partiu do treinador, que não deixa de lado seu jeito disciplinador. Élvis vai treinar em separado, em General Severiano. A tendência é que ele seja devolvido ao Santo André, clube pelo qual ele tem contrato. "Em nenhum momento, faltou respeito e nem disciplina. Foi critério de trabalho. Todos têm que estar empenhados para lutar pela vaga. Quero ver o jogador estimulado", declarou PC Gusmão.