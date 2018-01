Botafogo, agora, sonha com título Para os jogadores do Botafogo, o poder de superação do grupo, após o recente fiasco nas semifinais da Taça Guanabara, foi o que de melhor ocorreu na goleada na quarta-feira sobre o São Raimundo, de Roraima, por 4 a 1, que eliminou o jogo de volta na Copa do Brasil. Antes abatido por decepcionar seus torcedores num Maracanã lotado, o discurso agora é de lutar pelo título da Taça Rio (segundo turno do Campeonato Carioca) e também da Copa do Brasil. O meia Ramon, por exemplo, teve sua melhor atuação no confronto de Roraima. Marcou dois gols e colaborou com outros dois. Experiente, o jogador não se abateu com o vexame na Taça Guanabara e agradeceu ao técnico Paulo Bonamigo pela liberdade em campo. "O gol dá mais moral. Sempre entro em campo com esse propósito, mas nas outras partidas não estava acontecendo. O Botafogo mostrou poder de superação e, com atenção, vai brigar por títulos", declarou Ramon. "O Bonamigo me deixa livre para encostar no atacantes e finalizar também. Isso facilita".