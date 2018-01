Botafogo aguarda novo goleiro Depois de confirmar a vinda de mais dois jogadores do Juventus - o zagueiro Anderson e o atacante Edvaldo - a diretoria do Botafogo de Ribeirão preto, espera confirmar nos próximos dias o retorno do goleiro Maurício, que estava atuando no Santo André pelo Campeonato Paulista da Série A-2 - segunda divisão. "É um goleiro experiente, que pode nos ajudar muito" avaliou o técnico Ernesto Paulo, que também aprovou a vinda dos dois jogadores do Juventus, com quem já tinha trabalhado no primeiro semestre. Maurício, de 30 anos, tem um forte vínculo com o estádio Santa Cruz. Está no clube há dois anos e só deixou o time na reta final do Paulistão, quando recebeu uma excelente proposta do Santo André. Na época, o Botafogo nem esperava se classificar para as semifinais da competição, tanto que utilizou o ex-junior Doni, inclusive nas finais contra o Corinthians. Ele teria, agora, a chance de defender o Botafogo na Série A do Brasileiro. Outro reforço definido é o volante Lico, ex-Ituano, que vai substituir a Douglas, emprestado ao São Paulo. Só faltam alguns detalhes para acerto do contrato. O técnico Ernesto Paulo continua comandando o grupo em Igaraçu do Tietê, cidade próxima a Ribeirão Preto. "Nosso objetivo é representar a tradição do clube com muita dignidade", comentou Ernesto Paulo.